Диетологи предупредили, что яблочный уксус не помогает похудеть

Некоторые данные показывают, что яблочный уксус помогает контролировать уровень сахара в крови. Но только людям с диабетом. Об этом говорится в двух исследованиях, согласно одному из которых 30 мл (около 2 столовых ложек) яблочного уксуса ежедневно в течение восьми недель в сочетании со сбалансированным питанием значительно снизили уровень глюкозы натощак и гликированного гемоглобина (HbA1c).

При этом существует ещё слишком мало научных работ, подтверждающих пользу яблочного уксуса для похудения. В этих исследованиях уксус сочетался с низкокалорийным питанием, а участники, которые не пили его (то есть контрольная группа), тоже снизили вес. Так что дело было, скорее всего, в диете, а не в уксусе.