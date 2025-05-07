Диетологи рассказали, чем полезны для здоровья арбузные семечки

Кейси Барнс, сертифицированный диетолог, сертифицированный диетолог из Далласа, добавляет, что арбузные семена могут дать значительную прибавку питательных веществ. Некоторые люди из семян арбуза даже делают масло, муку или просто их обжаривают.

Тем не менее употребление арбузных семечек может у людей с чувствительной пищеварительной системой привести к запорам или желудочно-кишечному дискомфорту. Слишком большое количество таких семян может дать организму много клетчатки. Если организм к этому веществу не привык, то вы можете столкнуться с проблемами с пищеварением.

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