Диетологи рассказали, чем полезны для здоровья арбузные семечки

Тоби Амидор, RD, автор книги Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family, сказал изданию Verywell: «Белые семена арбуза - это пустые оболочки, где семя не созрело полностью». Но есть их можно, как и чёрные семечки.

Для большинства людей совершенно безопасно глотать любые виды арбузных семян. Он являются источником многих питательных веществ, в том числе железа, фолиевой кислоты, ниаицина.