Диетологи рассказали, что лучше всего сделать, если накануне вы съели слишком много сладкого

Диетологи рассказали, что лучше всего сделать, если накануне вы съели слишком много сладкогоНикаких радикальных мер не потребуется
Прежде всего, после переедания не поддавайтесь искушению «отменить» сахар с помощью дополнительных ограничений, говорит Марисса Бек, магистр наук, сертифицированный диетолог, основатель Revv Health. Вместо этого вернитесь к своей обычной программе питания, следите за сигналами голода и сытости, стремитесь к регулярным приемам пищи и перекусам, включающим все макронутриенты.
Начните день с питательного завтрака, богатого белком и клетчаткой. Это поможет вам поддерживать уровень сахара в крови в норме, даст энергию, предотвратит тягу к еде и переедание в течение дня.
Далее в течение оставшейся части дня старайтесь сбалансированно питаться и перекусывать. Пропуск приёмов пищи вам только навредит.
Также вы можете отправиться на прогулку. Она поможет снизить уровень глюкозы в крови и прояснить ум, отмечает Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, дипломированный диетолог, владелица Sound Bites Nutrition.
Не забывайте пить достаточное количество жидкости в течение дня. Из-за обезвоживания вы можете ощущать вздутие или вялость, говорит Алисса Смолен, магистр наук, сертифицированный диетолог из Нью-Джерси.
Наконец, попытайтесь понять, что привело вчера вечером вас к перееданию. Это поможет сделать правильный выбор, когда вы снова окажетесь в подобной ситуации.
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