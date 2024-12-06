Диетологи рассказали, что лучше всего сделать, если накануне вы съели слишком много сладкого

Далее в течение оставшейся части дня старайтесь сбалансированно питаться и перекусывать. Пропуск приёмов пищи вам только навредит.

Также вы можете отправиться на прогулку. Она поможет снизить уровень глюкозы в крови и прояснить ум, отмечает Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, дипломированный диетолог, владелица Sound Bites Nutrition.

Не забывайте пить достаточное количество жидкости в течение дня. Из-за обезвоживания вы можете ощущать вздутие или вялость, говорит Алисса Смолен, магистр наук, сертифицированный диетолог из Нью-Джерси.

Наконец, попытайтесь понять, что привело вчера вечером вас к перееданию. Это поможет сделать правильный выбор, когда вы снова окажетесь в подобной ситуации.

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