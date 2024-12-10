Диетологи рассказали, что нужно обязательно делать утром для укрепления иммунитета

Начните день с белка. Белок даёт организму аминокислоты, которые нужны для выработки антител и восстановления иммунных клеток. Об этом говорит Пэм Хартнетт, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог и тренер по восстановлению после рака.

Не забудьте о клетчатке. Это улучшит здоровье вашего кишечника. Появляется всё больше доказательств связи между состоянием кишечника и иммунитета. Клетчатка питает полезные бактерии в кишечнике, а также выполняет множество других функций, включая регулирование уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина, усиление чувства сытости.

Добавьте пробиотические продукты к завтраку. Например, греческий йогурт, кефир. Пробиотики поддерживают баланс наших бактерий в кишечнике. Кроме того, от 70% до 80% иммунных клеток расположены именно в кишечнике.

Выпейте большой стакан воды. Исследования показывают, что обезвоживание ослабляет иммунитет, а также может задержать процесс восстановления.