Диетологи рассказали, что нужно обязательно делать утром для укрепления иммунитета

Диетологи рассказали, что нужно обязательно делать утром для укрепления иммунитетаВозьмите это себе на заметку
Начните день с белка. Белок даёт организму аминокислоты, которые нужны для выработки антител и восстановления иммунных клеток. Об этом говорит Пэм Хартнетт, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог и тренер по восстановлению после рака.
Не забудьте о клетчатке. Это улучшит здоровье вашего кишечника. Появляется всё больше доказательств связи между состоянием кишечника и иммунитета. Клетчатка питает полезные бактерии в кишечнике, а также выполняет множество других функций, включая регулирование уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина, усиление чувства сытости.
Добавьте пробиотические продукты к завтраку. Например, греческий йогурт, кефир. Пробиотики поддерживают баланс наших бактерий в кишечнике. Кроме того, от 70% до 80% иммунных клеток расположены именно в кишечнике.
Выпейте большой стакан воды. Исследования показывают, что обезвоживание ослабляет иммунитет, а также может задержать процесс восстановления.
Получите немного естественного солнечного света. Если вы не можете выйти на солнце утром, подумайте об использовании лампы светотерапии мощностью 10 000 люкс. Она имитирует дневной свет и сигнализирует мозгу о необходимости проснуться.
Начните день с движения. Как только проснётесь, займитесь йогой, лёгкой растяжкой или просто выйдите на прогулку. Движение мышц важно для правильной работы лимфатической системы, которая важна для иммунитета. Стремитесь уделять в неделю не менее 150 минут умеренной физической активности.
Подумайте о том, как вы спали. Если вы постоянно не высыпаетесь или ворочаетесь всю ночь, то это может навредить вашему иммунитету. Сделайте всё возможное, чтобы получать в день хотя бы 7 часов качественного сна.
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