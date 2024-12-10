Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 06:45
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Диетологи рассказали, что нужно обязательно делать утром для укрепления иммунитета

Возьмите это себе на заметку
Уже наступил сезон гриппа и простуды, поэтому сейчас как никогда актуально укрепление здоровья. Эксперты дали несколько советов, как это можно сделать.
Диетологи рассказали, что нужно обязательно делать утром для укрепления иммунитета
© CNN

Начните день с белка. Белок даёт организму аминокислоты, которые нужны для выработки антител и восстановления иммунных клеток. Об этом говорит Пэм Хартнетт, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог и тренер по восстановлению после рака.

Не забудьте о клетчатке. Это улучшит здоровье вашего кишечника. Появляется всё больше доказательств связи между состоянием кишечника и иммунитета. Клетчатка питает полезные бактерии в кишечнике, а также выполняет множество других функций, включая регулирование уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина, усиление чувства сытости.

Добавьте пробиотические продукты к завтраку. Например, греческий йогурт, кефир. Пробиотики поддерживают баланс наших бактерий в кишечнике. Кроме того, от 70% до 80% иммунных клеток расположены именно в кишечнике.

Выпейте большой стакан воды. Исследования показывают, что обезвоживание ослабляет иммунитет, а также может задержать процесс восстановления.

Диетологи рассказали, что нужно обязательно делать утром для укрепления иммунитета
© Photo: Flashpop / Getty Images

Получите немного естественного солнечного света. Если вы не можете выйти на солнце утром, подумайте об использовании лампы светотерапии мощностью 10 000 люкс. Она имитирует дневной свет и сигнализирует мозгу о необходимости проснуться.

Начните день с движения. Как только проснётесь, займитесь йогой, лёгкой растяжкой или просто выйдите на прогулку. Движение мышц важно для правильной работы лимфатической системы, которая важна для иммунитета. Стремитесь уделять в неделю не менее 150 минут умеренной физической активности.

Подумайте о том, как вы спали. Если вы постоянно не высыпаетесь или ворочаетесь всю ночь, то это может навредить вашему иммунитету. Сделайте всё возможное, чтобы получать в день хотя бы 7 часов качественного сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.