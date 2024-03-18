Диетологи рассказали, что произойдёт с вашим телом, если вы станете каждый день пить смузи

Вы можете получить заряд питательных веществ. Диетолог Мэри Сабат отметила, что смузи, особенно зелёного цвета, содержат обычно большое количество фруктов и овощей. Из них вы получите витамины, минералы, антиоксиданты. Если вы хотите есть больше железа, то добавьте в напиток шпинат, тофу или тыквенные семечки, больше белка — ягоды, орехи, семена, листовую зелень.

Вы можете увеличить потребление овощей. Подумайте о том, чтобы в смузи добавить шпинат, белокочанную капусту, цветную капусту или авокадо.

Вы можете улучшить пищеварение. При условии, что будете регулярно получать из смузи клетчатку. Среди таких продуктов — ягоды, семена чиа, инжир, яблоки, овёс, какао, консервированная тыква, миндаль или авокадо.

Вы можете поддержать иммунитет. Благодаря цинку, витамину С. Получить вы их можете из клубники, апельсинов и апельсинового сока, а также из овса, тыквенных семечек, йогурта из цельного молока, кешью и миндаля соответственно.

Это может помочь контролировать вес. За счёт смузи вы будете чувствовать себя сытым, потребляя при этом меньше калорий.