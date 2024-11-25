Диетологи рассказали, как избежать набора веса во время праздников

Найдите человека, который будет следить за тем, что вы пьёте и едите. Это может быть друг или кто-то из близких. Кроме того, вы можете найти того, кто будет вместе с вами придерживаться определённой диеты в праздники.

Зовите близких на активные праздничные мероприятия. Особенно полезно это во время еды или в перерыв в течение дня.

Контролируйте размер порций. Исследования показывают, что люди, которые обедают вместе с другими, потребляют намного больше еды, чем когда они едят в одиночку. Старайтесь, чтобы половина вашей тарелки состояла из некрахмалистых овощей. Это могут быть зелёный листовой салат или приготовленные овощи.

Во время еды следите за чувством голода и насыщения. Попробуйте использовать для этого шкалу от 1 до 10, где 1 означает «очень голодный», а 10 — «очень сытый».

Учитесь справляться с праздничным стрессом. Некоторые люди в моменты стресса едят больше.