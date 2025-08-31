Диетологи рассказали, как всегда выбирать идеально спелую дыню

Конец стебля. Отсутствие плодоножки у дыни - признак, что дыня созрела. Об этом сказал журналу Health Майкл Хираката, совладелец фермы Hirakata Farms, выращивающей дыни сорта Rocky Ford в Колорадо.

Внешний вид. В зависимости от сорта внешняя сторона дыни должна иметь приятный желтоватый, золотистый, бежевый или оранжевый цвет. Если же вы видите зелёный оттенок, значит, плод сорвали слишком рано и он не такой сладкий. Кроме того, на дыне не должно быть чёрной или зелёной плесени, а её сетчатая текстура на поверхности должна быть шероховатой.