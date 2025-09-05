Диетологи рассказали, какие привычки избавят вас от опасного висцерального жира

Ешьте больше противовоспалительных продуктов. Если у вас много жира в организме, то может возникнуть воспаление. Накоплению висцерального жира способствуют также такие продукты, как рафинированные углеводы, обработанное мясо и пища с добавленным сахаром. Сделайте упор на богатые клетчаткой фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, фасоль, бобовые, морепродукты, нежирные молочные продукты, яйца, орехи и семена. Это станет первым шагов в борьбе с висцеральным жиром.

Употребляйте много белка. Исследования показывают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием белка помогает наращивать мышечную массу и уменьшает жировую прослойку.

Сосредоточьтесь на клетчатке. Многочисленные научные исследования демонстрируют, что существует связь между потреблением клетчатки и снижением уровня жира.