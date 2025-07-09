Диетологи рассказали, можно ли есть водянистый слой сверху йогурта

Жидкость сверху йогурта - это сывороточный протеин. Если вы её видите после открытия продукта, то это нормально и вовсе не означает, что он испорчен.

Выливать эту жидкость тоже не стоит: она полезна для здоровья. Сывороточный протеин представляет собой полноценный белок. Также это отличный источник пробиотиков, витаминов и кальция. Тоби Амидор, эксперт по питанию и автор Health Shots, объяснил, что у сыворотки есть несколько преимуществ перед другими видами белка. Она надолго насыщает, легче переваривается и усваивается организмом.