Диетологи рассказали о пользе тыквенных семечек для здоровья

Могут защищать от воспалений. В семенах тыквы содержатся лигнаны. Они уменьшают воспаление и действуют как антиоксиданты, помогая снизить вероятность развития рака. Об этом говорит Пэм Хартнетт, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, тренер по восстановлению после рака.

Поддерживают здоровье сердца. Тыквенные семечки укрепляют здоровье сердца, балансируют уровень сахара в крови, по словам Джесси Холден, семейного кулинарного диетолога. Также эта закуска контролирует артериальное давление.

Могут укрепить иммунитет. Семена тыквы — отличный источник цинка. Это вещество помогает сократить продолжительность простуды.