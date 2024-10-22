Диетологи рассказали о пользе тыквенных семечек для здоровья

Диетологи рассказали о пользе тыквенных семечек для здоровьяВот почему вам стоит их попробовать
Могут защищать от воспалений. В семенах тыквы содержатся лигнаны. Они уменьшают воспаление и действуют как антиоксиданты, помогая снизить вероятность развития рака. Об этом говорит Пэм Хартнетт, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, тренер по восстановлению после рака.
Поддерживают здоровье сердца. Тыквенные семечки укрепляют здоровье сердца, балансируют уровень сахара в крови, по словам Джесси Холден, семейного кулинарного диетолога. Также эта закуска контролирует артериальное давление.
Могут укрепить иммунитет. Семена тыквы — отличный источник цинка. Это вещество помогает сократить продолжительность простуды.
Улучшают сон. Семена тыквы являются отличным источником триптофана. Эта аминокислота помогает вырабатывать серотонин, гормон хорошего самочувствия, и мелатонин, помогающий при бессоннице.
Полезны для мужского репродуктивного здоровья. Цинк в составе тыквенных семян играет ключевую роль в подвижности сперматозоидов. Также он поддерживает здоровье простаты и повышает уровень тестостерона.
Предотвращают запоры. Из семян тыквы вы получите клетчатку. Она способствует регулярному опорожнению кишечника. Кроме того, в этих семечках есть магний, действующий как натуральное слабительное
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