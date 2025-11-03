Диетологи рассказали, почему из-за стресса повышается уровень сахара в крови

Вот как стресс влияет на уровень сахара в крови человека.

Может спровоцировать выброс определённых гормонов. Из-за стресса организм вырабатывает кортизол и адреналин. Эти гормоны могут вызывать повышение уровня сахара в крови и затруднять работу инсулина, который регулирует уровень глюкозы в крови. Об это сказала Вандана Шет, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, сертифицированный специалист по диабету и онкологии (CDCES).

Часто мешает сну. Плохой сон нарушает реакцию клеток организма на инсулин. Это может привести к повышению уровня сахара в крови.