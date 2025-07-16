Диуретики и другие лекарства и БАДы, которые могут быть опасны в жару

Диуретики. Это мочегонные препараты. Если их принимать в сильную жару, то можно столкнуться с обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Лазикс (фуросемид) уменьшает чувство жажды, поэтому при его приёме пейте воду в течение дня.

Ингибиторы АПФ. Эти препараты используют для лечения повышенного артериального давления и заболеваний сердца. При этом они могут уменьшать чувство жажды. При комбинированном приёме диуретиков и ингибиторов АПФ повышается риск возникновения обезвоживания. Блокаторы рецепторов ангиотензина II - схожий класс лекарств, который тоже может привести к обезвоживанию.

Антихолинергические средства. Они могут влиять на способность организма потеть и регулировать внутреннюю температуру. Это может привести к перегреву, повысить вероятность развития теплового истощения.

Бета-блокаторы. Эти лекарства могут ухудшить способность организма охлаждаться в жаркую погоду.

Блокаторы кальциевых каналов. Они повышают риск нарушения электролитного баланса и возникновения обмороков в жару.

Препараты для лечения щитовидной железы. Они могут повышать температуру тела, из-за чего высок риск получить тепловое истощение или тепловой удар в жару.

Противосудорожные препараты. Такие лекарства могут привести к снижению потоотделения, из-за чего вы рискуете перегреться в жаркую погоду.

Антипсихотики. Они могут нарушать регуляцию температуры тела и снижать потоотделение.