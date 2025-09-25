Длительное кипячение и другие вредные для здоровья способы заварки кофе

Вкусные напитки. Во многие кофейные напитки сейчас добавляют сахар и молоко. Из-за молока кофе становится более калорийным, увеличивается нагрузка на печень и поджелудочную железу, а сахар приводит к резкому скачку инсулина, может вызвать привыкание. Со временем это способствует набору веса, нарушению обмена веществ, более высокому риску развития диабета 2 типа.

Длительное кипячение. Многие предпочитают варить кофе в турке или в кастрюле. Однако под воздействием высоких температур разрушаются полезные вещества, которые есть в натуральном сырье. В результате получается концентрированный экстракт кофеина, негативно влияющего на работу сердца и нервную систему. При постоянном употреблении такого кофе возникают учащённое сердцебиение, повышенная возбудимость, бессонница. Особенно опасен сильно прокипячённый кофе для тех, у кого высокое кровяное давление и болезни сердца.

Относительно безопасные методы приготовления кофе - это при помощи фильтрационных кофеварок, холодного настоя (cold brew coffeе), French Press. Исключите также добавление в напиток молока и сахара.