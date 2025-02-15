Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2025, 01:30
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Длительное употребление йогурта оказалось связано с более низким риском развития рака

Это продемонстрировала новая научная работа
Согласно результатам нового исследования, проведённого специалистами из Mass General Brigham, благодаря потреблению йогурта можно снизить вероятность развития колоректального рака. Всё потому, что этот продукт изменяет микробиом кишечника.
Длительное употребление йогурта оказалось связано с более низким риском развития рака
© Tirachard Kumtanom from Pexels

Эксперты обнаружили, что длительное употребление двух или более порций йогурта в неделю оказалось связано с более низкими показателями проксимального колоректального рака, вызванного бифидобактериями. Опубликованы все полученные результаты были в Gut Microbes.

Длительное употребление йогурта оказалось связано с более низким риском развития рака
© CNN

В рамках исследования эксперты использовали данные двух общеамериканских перспективных когортных исследований: Nurses' Health Study (NHS) и Health Professionals Follow-up Study (HPFS). В них приняли участие более 100 000 женщин-медсестёр и 51 000 мужчин-специалистов в области здравоохранения соответственно. За людьми наблюдали с 1976 года (NHS) и с 1986 года (HFPS).

Обнаружилось, что частота заболеваемости колоректальным раком была на 20% ниже у тех, кто потреблял две или более порций йогурта в неделю.

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