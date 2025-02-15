Длительное употребление йогурта оказалось связано с более низким риском развития рака

В рамках исследования эксперты использовали данные двух общеамериканских перспективных когортных исследований: Nurses' Health Study (NHS) и Health Professionals Follow-up Study (HPFS). В них приняли участие более 100 000 женщин-медсестёр и 51 000 мужчин-специалистов в области здравоохранения соответственно. За людьми наблюдали с 1976 года (NHS) и с 1986 года (HFPS).

Обнаружилось, что частота заболеваемости колоректальным раком была на 20% ниже у тех, кто потреблял две или более порций йогурта в неделю.

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