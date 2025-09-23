Длительный отказ от сигарет помог бывшим курильщикам избежать переломов из-за хрупкости костей

По итогам исследования учёные обнаружили взаимосвязь: чем дольше и больше человек курил, тем больше шансов у него было получить перелом. У тех, кто курил в настоящее время, этот риск был в два раза выше, чем у некурящих. Этот риск был также повышен на 20-30%, если с момента отказа от привычки прошло менее 10 лет, а если участник воздерживался от курения больше 10 лет, то связи с риском переломов у него уже не было. Это значит, что негативное влияние этой привычки на состояние костей со временем обратимо.

