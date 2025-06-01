Для большинства — утро: врачи назвали лучшее время суток для дефекации

Кеннет Браун, доктор медицины, гастроэнтеролог из Плейно, штат Техас, и ведущий подкаста Gut Check Project, добавляет, что определённое время суток лучше всего подходит для установления постоянного графика стула. В целом для большинства людей это утро, вскоре после пробуждения.

Есть несколько причин, по которым утро считается лучшим временем для дефекации. Во-первых, пик активности толстой кишки приходится на утро. Одновременно с этим в организме естественным образом повышается кортизол, что может стимулировать опорожнение кишечника.

Во-вторых, в период сна пищеварительная система остаётся относительно неактивной. Это позволяет толстой кишке накапливать стул.

Наконец, утром сильнее всего гастроколический рефлекс. Это когда после еды или питья желудок растягивается. Он стимулирует сокращение толстой кишки и перемещение её содержимого вперёд.

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