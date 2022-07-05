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Для каких людей жара считается смертельно опасной

И какую воду лучше всего пить в такую погоду
Министерство здравоохранения Белоруссии заявило, что в период с 13 по 26 июня с тепловым ударом столкнулся 41 человек, причём 9 из них даже пришлось госпитализировать. Так для кого же жаркая погода опаснее всего?
Для каких людей жара считается смертельно опасной

Эксперты из Министерства здравоохранения подчеркнули, что жара способна привести к обострению симптомов хронических болезней и иногда даже к перегреву, быстрому ухудшению состояния здоровья.

Специалисты рекомендуют в такую погоду пить как можно больше воды. Дело в том, что при обезвоживании сгущается кровь, могут возникнуть проблемы с сердцем, слабость, человек даже может потерять сознание. А опаснее всего, добавили сотрудники Министерства здравоохранения, жара для пожилых и для детей. У них она может привести даже к летальному исходу.

Для каких людей жара считается смертельно опасной

Также эксперты советуют вместо газированной воды выбирать обычную. Проблема в том, что в газировке очень много сахара: к примеру, в коле - целых пять кусков на один стакан. А сахар отличается тем, что сгущает кровь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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