Для каких людей жара считается смертельно опасной

Эксперты из Министерства здравоохранения подчеркнули, что жара способна привести к обострению симптомов хронических болезней и иногда даже к перегреву, быстрому ухудшению состояния здоровья.

Специалисты рекомендуют в такую погоду пить как можно больше воды. Дело в том, что при обезвоживании сгущается кровь, могут возникнуть проблемы с сердцем, слабость, человек даже может потерять сознание. А опаснее всего, добавили сотрудники Министерства здравоохранения, жара для пожилых и для детей. У них она может привести даже к летальному исходу.