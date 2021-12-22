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Для каких трёх групп людей чеснок представляет опасность

Сообщает китайское издание Sina
Чеснок обладает полезными свойствами: например, способен бороться с вредными бактериями. Тем не менее людям с некоторыми заболеваниями нужно ограничить количество съедаемого чеснока или же вообще от него отказаться. Об этом - в материале издания.
Для каких трёх групп людей чеснок представляет опасность

Автор отмечает, что чеснок содержит множество полезных элементов и способен оказать положительное влияние на организм. Однако есть несколько категорий людей, которым этот продукт может серьёзно навредить.

  1. Люди, страдающие заболеваниями глаз. Это может быть глаукома или конъюнктивит, но при любых подобных болезнях чеснок в больших количествах вредит зрению.
  1. Пациенты с гепатитом. Некоторые считают, что чеснок убивает вирус гепатита. Но это совсем не так: наоборот, если съесть этого продукта слишком много, то возникнет раздражение, а дискомфорт только усугубится.
Для каких трёх групп людей чеснок представляет опасность
  1. Люди с абактериальной диареей. Чеснок в этом случае опасен может быть тем, что он раздражает кишечник и способен повысить вероятность закупорки слизистой. Это лишь ухудшит состояние организма.

Кроме того, предупреждает автор, если человек принимает какие-либо лекарства, то нужно понимать, что чеснок тоже способен повлиять на их эффективность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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