Для каких трёх групп людей чеснок представляет опасность

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Для каких трёх групп людей чеснок представляет опасностьСообщает китайское издание Sina
Чеснок обладает полезными свойствами: например, способен бороться с вредными бактериями. Тем не менее людям с некоторыми заболеваниями нужно ограничить количество съедаемого чеснока или же вообще от него отказаться. Об этом - в материале издания.
Автор отмечает, что чеснок содержит множество полезных элементов и способен оказать положительное влияние на организм. Однако есть несколько категорий людей, которым этот продукт может серьёзно навредить.
- Люди, страдающие заболеваниями глаз. Это может быть глаукома или конъюнктивит, но при любых подобных болезнях чеснок в больших количествах вредит зрению.
- Пациенты с гепатитом. Некоторые считают, что чеснок убивает вирус гепатита. Но это совсем не так: наоборот, если съесть этого продукта слишком много, то возникнет раздражение, а дискомфорт только усугубится.
- Люди с абактериальной диареей. Чеснок в этом случае опасен может быть тем, что он раздражает кишечник и способен повысить вероятность закупорки слизистой. Это лишь ухудшит состояние организма.
Кроме того, предупреждает автор, если человек принимает какие-либо лекарства, то нужно понимать, что чеснок тоже способен повлиять на их эффективность.
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Источник: ИноСМИ