Для каких трёх групп людей чеснок представляет опасность

Люди с абактериальной диареей. Чеснок в этом случае опасен может быть тем, что он раздражает кишечник и способен повысить вероятность закупорки слизистой. Это лишь ухудшит состояние организма.

Кроме того, предупреждает автор, если человек принимает какие-либо лекарства, то нужно понимать, что чеснок тоже способен повлиять на их эффективность.

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