Для облегчения боли оказался важен темп музыки

Для облегчения боли оказался важен темп музыкиЭто обнаружили учёные из Университета Макгилла
Команда специалистов из Университета Макгилла сравнила оценки боли 60 участников (некоторые из которых были музыкантами, а некоторые — нет) во время того, как им причиняли слабую боль либо в тишине, либо при прослушивании музыки. При этом темп композиций либо соответствовал естественному для каждого человека темпу, либо был немного медленнее или быстрее.
Естественный темп каждого участника устанавливался с помощь выстукивания ими ритма известной детской песенки (Twinkle, Twinkle, Little Star) с удобной для них скоростью.
Выяснилось, что по сравнению с тишиной музыка любого рода и в любом темпе значительно снижала восприятие боли людьми. При этом сильнее всего это снижение происходило, когда мелодии проигрывались в темпе, который соответствовал индивидуальному ритму участника.
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