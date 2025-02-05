Для облегчения боли оказался важен темп музыки

Команда специалистов из Университета Макгилла сравнила оценки боли 60 участников (некоторые из которых были музыкантами, а некоторые — нет) во время того, как им причиняли слабую боль либо в тишине, либо при прослушивании музыки. При этом темп композиций либо соответствовал естественному для каждого человека темпу, либо был немного медленнее или быстрее.

Естественный темп каждого участника устанавливался с помощь выстукивания ими ритма известной детской песенки (Twinkle, Twinkle, Little Star) с удобной для них скоростью.