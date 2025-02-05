Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 февраля 2025, 04:30
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Для облегчения боли оказался важен темп музыки

Это обнаружили учёные из Университета Макгилла
В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Pain, эксперты пришли к выводу: музыка лучше всего облегчает боль, если она исполняется в нашем естественном ритме. Ранее об этом было известно мало.
Для облегчения боли оказался важен темп музыки
© jonas mohamadi from Pexels

Команда специалистов из Университета Макгилла сравнила оценки боли 60 участников (некоторые из которых были музыкантами, а некоторые — нет) во время того, как им причиняли слабую боль либо в тишине, либо при прослушивании музыки. При этом темп композиций либо соответствовал естественному для каждого человека темпу, либо был немного медленнее или быстрее.

Естественный темп каждого участника устанавливался с помощь выстукивания ими ритма известной детской песенки (Twinkle, Twinkle, Little Star) с удобной для них скоростью.

Для облегчения боли оказался важен темп музыки
© Shutterstock.com

Выяснилось, что по сравнению с тишиной музыка любого рода и в любом темпе значительно снижала восприятие боли людьми. При этом сильнее всего это снижение происходило, когда мелодии проигрывались в темпе, который соответствовал индивидуальному ритму участника.

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