Для похудения, здорового пищеварения и сердца: когда лучше всего есть грейпфрут

Для похудения, здорового пищеварения и сердца: когда лучше всего есть грейпфрутВот о чём вам нужно помнить
Для похудения
Лучше всего для снижения веса есть грейпфрут перед приёмом пищи. Есть некоторые доказательства того, что он обладает свойствами, способствующими похудению. Так, например, он содержит мало калорий (в половине грейпфрута - 52 ккал), растворимую клетчатку, которая хорошо насыщает. В целом же необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения этих результатов.
Для пищеварения
Лучшее время в этом случае - утром или перед едой. Но вообще грейпфрут будет улучшать пищеварение вне зависимости от того, когда вы его употребляете. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, клетчатка в грейпфруте способствует регулярному стулу, во-вторых, этот фрукт содержит пектин, который уменьшает вздутие и газообразование. Наконец, употребление грейпфрута улучшает водный баланс, что важно для пищеварения.
Для здоровья сердца
Возможно, будет лучше, если вы станете есть грейпфрут до или во время еды. Так он будет положительно влиять на пищеварение. В этом продукте содержатся антиоксиданты, клетчатка, которые благотворно влияют на сердца. Ещё одно исследование показало, что красный грейпфрут снижает уровень триглицеридов в крови. Высокий уровень этих веществ связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
