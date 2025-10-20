Для похудения, здорового пищеварения и сердца: когда лучше всего есть грейпфрут

Для похудения

Лучше всего для снижения веса есть грейпфрут перед приёмом пищи. Есть некоторые доказательства того, что он обладает свойствами, способствующими похудению. Так, например, он содержит мало калорий (в половине грейпфрута - 52 ккал), растворимую клетчатку, которая хорошо насыщает. В целом же необходимо провести дополнительные исследования для подтверждения этих результатов.

Для пищеварения

Лучшее время в этом случае - утром или перед едой. Но вообще грейпфрут будет улучшать пищеварение вне зависимости от того, когда вы его употребляете. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, клетчатка в грейпфруте способствует регулярному стулу, во-вторых, этот фрукт содержит пектин, который уменьшает вздутие и газообразование. Наконец, употребление грейпфрута улучшает водный баланс, что важно для пищеварения.