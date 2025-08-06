Для снижения уровня холестерина медики посоветовали есть меньше насыщенных жиров

Для снижения уровня холестерина также старайтесь есть полезные жиры (можно получить из авокадо, миндаля и рыбы), много клетчатки (содержится в больших количествах в яблоках, брокколи, фасоли, нуте, чечевице), фруктов и овощей.

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