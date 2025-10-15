Для здорового пищеварения и не только: в какое время суток лучше есть яблоки

Утром или на завтрак

Яблоко содержит мало килокалорий и при этом может похвастаться клетчаткой, которая даёт чувство сытости. Об этом говорит Жаклин А. Вернарелли, доктор философии, эпидемиолог, специалист по питанию и доцент Университета Священного Сердца. Также у яблок низкий гликемический индекс, в них содержится хлорогеновая кислота, за счёт чего они помогают регулировать уровень сахара в крови. Начало дня с яблока может помочь и опорожнить кишечник.

Перед едой

Употребление яблока за час-два до еды может помочь контролировать вес. Всё потому, что этот фрукт контролирует чувство сытости и калории. Это отмечает Морган Уокер, магистр наук, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог, адъюнкт-профессор в колледже Ливанской долины.

Перед тренировкой

Согласно результатам некоторых исследований, яблоки помогают взбодриться перед физической активностью. Но всё зависит от того, как ваш организм реагирует на эти фрукты, а также от типа тренировки.

Некоторым, по словам диетолога Эшли Кофф, может быть полезно съесть яблоко за 2-3 часа до занятий спортом, чтобы оно успело перевариться. Другим же яблоки прямо перед тренировкой дают дополнительную энергию.