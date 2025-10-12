Для здоровья сердца, похудения и улучшения настроения: когда лучше всего есть тёмный шоколад

Для здоровья сердца, похудения и улучшения настроения: когда лучше всего есть тёмный шоколадОн богат антиоксидантами и питательными веществами
Для улучшения настроения. Попробуйте перекусить тёмным шоколадом во второй половине дня. В это время обычно уровень энергии и настроение снижаются. Кофеин и натуральные стимуляторы в шоколаде поднимут настроение и помогут пережить этот спад.
Для похудения. Одно исследование показало, что участники, которые съели шоколад утром, не набрали вес. Также у них наблюдалась снижение тяги к сладкому, аппетита, уровня сахара в крови натощак, меньшая окружность талии. По данным исследований, тёмный шоколад помогает защититься от воспаления и ожирения.
Для улучшения здоровья сердца. Тёмный шоколад с утра помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает тягу к сладкому. Согласно результатам исследований, употребление тёмного шоколада связано со снижением риска возникновения болезней сердца, инфаркта и инсульта.
