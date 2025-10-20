Дневные тренировки помогут вам контролировать уровень сахара в крови

С другой стороны, если у вас есть время только на утренние тренировки, не расстраивайтесь. В любом случае регулярные занятия спортом лучше, чем их отсутствие, говорит Джейсон Нг, доктор медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии и метаболизма в Медицинском центре Питтсбургского университета.

Также полезно заниматься спортом после еды. Как показало одно исследование 2018 года, опубликованное в журнале Nutrients, всего 10 минут лёгких упражнений после приёма пищи помогают людям с диабетом 2 типа снизить уровень глюкозы в крови. Это может привести к более быстрому снижению уровня сахара в крови, чем отсутствие физической активности.

