ДНК на самом деле восстанавливается не так, как думали раньше

В базовой эксцизионной репарации участвует фермент под названием бета-полимераза (PolyB). Это вещество выполняет две функции: формирует ДНК и создаёт реакцию, направленную на очистку оставшегося «мусора». В ходе пятилетнего исследования эксперты выяснили, что генетический материал будет образовываться в 17 раз быстрее, если фермент PolyB естественным образом сшит с ДНК. Это означает, что функции данного фермента на самом деле взаимосвязаны. Ранее специалисты знали о ферментах, которые участвуют в базовой эксцизионной репарации, однако не могли точно понять, как эти ферменты работают вместе.

Полученные результаты помогут в дальнейшем в создании эффективных методов лечения различных заболеваний, в том числе онкологических.

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