ДНК на самом деле восстанавливается не так, как думали раньше

ДНК на самом деле восстанавливается не так, как думали раньшеЭто выяснил учёный из Университета штата Флорида
Учёный из Медицинского колледжа Университета штата Флорида (США) Зукай Суо выяснил, как в организме происходит процесс восстановления ДНК. Совместно с коллегами он обнаружил, что базовая эксцизионная репарация (один из способов восстановления клеток, при котором повреждённый материал уничтожается, а затем белки и ферменты создают новую ДНК) обладает встроенным механизмом увеличения эффективности восстановления ДНК. Полученные результаты были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.
В базовой эксцизионной репарации участвует фермент под названием бета-полимераза (PolyB). Это вещество выполняет две функции: формирует ДНК и создаёт реакцию, направленную на очистку оставшегося «мусора». В ходе пятилетнего исследования эксперты выяснили, что генетический материал будет образовываться в 17 раз быстрее, если фермент PolyB естественным образом сшит с ДНК. Это означает, что функции данного фермента на самом деле взаимосвязаны. Ранее специалисты знали о ферментах, которые участвуют в базовой эксцизионной репарации, однако не могли точно понять, как эти ферменты работают вместе.
Полученные результаты помогут в дальнейшем в создании эффективных методов лечения различных заболеваний, в том числе онкологических.
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