ДНК на самом деле восстанавливается не так, как думали раньше

Учёный из Медицинского колледжа Университета штата Флорида (США) Зукай Суо выяснил, как в организме происходит процесс восстановления ДНК. Совместно с коллегами он обнаружил, что базовая эксцизионная репарация (один из способов восстановления клеток, при котором повреждённый материал уничтожается, а затем белки и ферменты создают новую ДНК) обладает встроенным механизмом увеличения эффективности восстановления ДНК. Полученные результаты были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.