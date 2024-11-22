Добавки омега-3 и средиземноморская диета помогли избавиться от прыщей

Добавки омега-3 и средиземноморская диета помогли избавиться от прыщейЭто показало новое исследование
Новое исследование показало, что у людей с лёгкой и средней степенью акне улучшилось состояние кожи после приёма омега-3 и соблюдения средиземноморского рациона.
В ходе исследования специалисты в течение 16 недель наблюдали за 58 женщинами и двумя мужчинами. Их средний возраст составлял 26 лет. В начале эксперимента 98% участников страдали дефицитом омега-3.
Все участники придерживались во время исследования средиземноморского рациона питания и принимали добавку омега-3. По итогам эксперимента 42 из 60 людей заявили, что тяжесть их акне уменьшилась. Учёные также заметили сильное уменьшение количества воспалительных и невоспалительных в их организме, а уровень омега-3 у испытуемых наоборот в целом повысился.
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