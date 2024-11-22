Добавки омега-3 и средиземноморская диета помогли избавиться от прыщей

Новое исследование показало, что у людей с лёгкой и средней степенью акне улучшилось состояние кожи после приёма омега-3 и соблюдения средиземноморского рациона.

В ходе исследования специалисты в течение 16 недель наблюдали за 58 женщинами и двумя мужчинами. Их средний возраст составлял 26 лет. В начале эксперимента 98% участников страдали дефицитом омега-3.