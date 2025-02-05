Добавки омега-3 помогли замедлить старение на четыре месяца

Добавки омега-3 помогли замедлить старение на четыре месяцаЭто показало новое исследование
Биологический возраст отражает скорость изменений в вашей ДНК. Это может варьироваться от человека в человеку.
В рамках нового исследования учёные сравнили эффекты приёма омега-3 с приёмом витамина D и регулярной физической активностью. Участвовали в этой работе более чем 700 взрослых в возрасте старше 70 лет.
В течение трёх лет добровольцы получали одну из восьми комбинаций лечения. Оно включало: приём 1 г омега-3 в день и/или 30 мг витамина D в день и/или занятия спортом по 30 минут три раза в неделю. Также была контрольная группа, которая ничего из этого не получала.
В конце эксперимента выяснилось, что биологический возраст участников, принимавших омега-3, сократился на четыре месяца. Сильнее всего эффект был при сочетании приёма омега-3, витамина D и выполнении физических упражнений. Это снижало риск возникновения рака и предотвращало слабость у людей.