Добавки омега-3 помогли замедлить старение на четыре месяца

Биологический возраст отражает скорость изменений в вашей ДНК. Это может варьироваться от человека в человеку.

В рамках нового исследования учёные сравнили эффекты приёма омега-3 с приёмом витамина D и регулярной физической активностью. Участвовали в этой работе более чем 700 взрослых в возрасте старше 70 лет.

В течение трёх лет добровольцы получали одну из восьми комбинаций лечения. Оно включало: приём 1 г омега-3 в день и/или 30 мг витамина D в день и/или занятия спортом по 30 минут три раза в неделю. Также была контрольная группа, которая ничего из этого не получала.