Добавки с рыбьим жиром повысят у вас риск развития болезней сердца

У людей с заболеваниями сердца добавки с рыбьим жиром могут уменьшить воспаление и улучшить работу сердечной мышцы. Однако приём 1 г или более омега-3 жирных кислот в день, как показал один метаанализ, связан с повышением на 49% риска развития мерцательной аритмии.

Типичная добавка с рыбьим жиром содержит примерно 180 мг эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и 120 мг докозагексаеновой кислоты (ДГК) - двух основных разновидностей омега-3. Но вот их состав и дозировка могут значительно различаться в зависимости от бренда.