Добавление белка в рацион и другие способы сжечь жир на животе без тренировок

Добавление белка в блюда. Важно составлять рацион на основе высококачественных источников белка. Это яйца, греческий йогурт, рыба и чечевица. Благодаря этому вы сохраните мышечную массу, усилите сжигание калорий во время пищеварения. Старайтесь также потреблять за один приём пищи 20-30 г белка.

Увеличение термогенеза без физических упражнений. Ходьба во время разговора по телефону, стояние во время работы, растяжка или ходьба способны значительно улучшить метаболизм жиров. Особенно полезно это для уменьшения количества висцерального жира, повышения чувствительности к инсулину.