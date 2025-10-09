Добавленный сахар и другие ингредиенты, которые сделают протеиновый батончик вредным для здоровья

Много добавленного сахара. Многие протеиновые батончики позиционируются как «полезные для здоровья» или «с высоким содержанием белка», но вот сахара в них может быть столько же, сколько в обычных шоколадных батончиках. Добавленный сахар также может скрываться за такими названиями в составе, как сахароза, глюкоза, фруктоза, тростниковый сахар, сироп из коричневого риса, кукурузный сироп, нектар агавы, сироп тапиоки, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что добавленный сахар должен составлять менее 10% от общего количества калорий в день.

Искусственные подсластители. По словам специалистов, употребление большого количества сахарных спиртов может вызвать газообразование, вздутие живота и диарею у некоторых людей. Об этом предупредил Алекс Ларсон, магистр наук, сертифицированный диетолог из Миннесоты. К распространённым искусственным подсластителям относят сукралозу, аспартам, ксилит и эритрит. Натуральные безвредные альтернативы им - стевия, архат и аллилоза.