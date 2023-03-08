Добавляйте этот фрукт в напитки, чтобы снизить холестерин

Если кровеносные сосуды из-за повышенного уровня холестерина окажутся закупоренными, то это может привести к сердечным приступам и инсультам. Поэтому очень важно поддерживать низкие показатели холестерина.

Эксперты отмечают, что помочь снизить холестерин может один фрукт. Это лимон. И его для этого нужно просто добавлять в воду или какие-то другие напитки.

В одном исследовании, опубликованном в 2010 году в Журнале фундаментальных и прикладных наук, описывается, какое влияние лимон оказывает на здоровье кроликов. Две группы кроликов кормили в течение 30 дней пищей с высоким содержанием холестерина. После этого одной группе животных давали в течение следующего месяца свежевыжатый лимонный сок, а другой группе - такое же количество воды.