Доцент университета рассказала, как избежать просмотра тревожного контента в соцсетях

Известно, что постоянное воздействие на нас жестокого или тревожного медиаконтента может усилить стресс, беспокойство, способствовать возникновению чувства беспомощности. Все эти последствия не являются краткосрочными. Со временем они могут подорвать эмоциональные ресурсы, которые нужны для заботы о себе и других.

Вот четыре шага, которые помогут реже натыкаться в ленте на жестокие или шокирующие видеоролики.

Отключите автовоспроизведение или ограничьте доступ к конфиденциальному контенту. Эти настройки могут меняться в зависимости от устройства, с которого вы сидите, его операционной системы, версии приложения.

Используйте фильтры по ключевым словам. Большинство платформ дают возможность блокировать или отключать определённые слова, фразы или хэштеги.