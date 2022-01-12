Доказана связь между ожирением и риском заболеть раком

Фитнес и здоровье
Сегодня в 21:39
1 мин.
Доказана связь между ожирением и риском заболеть ракомОб этом сообщили учёные из Университета Бергена
Согласно результатам недавнего исследования, особые вещества, связанные с ожирением, подталкивают раковые клетки к образованию опухолей. Подробнее - в статье.
Команда исследователей из Университета Бергена обнаружила причину, по которой люди, страдающие ожирением и имеющие лишний вес, больше подвержены развитию онкологических заболеваний. Всё дело в липидах, которые связаны с ожирением. Все данные были опубликованы в издании Nature Communications.
Оказалось, что при ожирении и избыточном весе среда, которая окружает раковую клетку, способствует её адаптации в организме. Другими словами, в итоге даже при отсутствии новых генных мутаций раковые клетки в этом случае склонны к образованию злокачественных опухолей.
Источник: Medical Xpress