Доказана связь между ожирением и риском заболеть раком

Команда исследователей из Университета Бергена обнаружила причину, по которой люди, страдающие ожирением и имеющие лишний вес, больше подвержены развитию онкологических заболеваний. Всё дело в липидах, которые связаны с ожирением. Все данные были опубликованы в издании Nature Communications.