Доказано: алкоголь и сладкие напитки истончают волосы

Учёные выяснили, что, по-видимому, диеты, богатые витамином D и железом, помогают бороться с алопецией и выпадением волос. А вот у повышенного потребления алкоголя и сладких напитков эффект оказался противоположный.

По мнению экспертов, сладкие и спиртные напитки могут препятствовать усвоению организмом питательных веществ, которые необходимы для здоровья волос. Это и способствует их выпадению.

