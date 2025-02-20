Доказано: антидепрессанты вызывают большее привыкание, чем героин

В то же время физическая зависимость от вещества отличается от привыкания к нему. Зависимость влияет на жизнь человека гораздо сильнее, чем привыкание. Например, при зависимости от кофе человеку требуется больше этого напитка, чтобы получить нужный эффект, это также может заставить его отказаться от своих обязанностей или от отношений, потратить много времени на попытки отказаться от кофеина. Но подобных симптомов у людей при отказе от антидепрессантов не бывает.

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