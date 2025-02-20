Доказано: антидепрессанты вызывают большее привыкание, чем героин

Доказано: антидепрессанты вызывают большее привыкание, чем героинОб этом сказал Роберт Ф. Кеннеди-младший, министр здравоохранения и социальных служб
Смита Дас, доктор медицины, доктор философии, магистр общественного здравоохранения, клинический доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук в Медицинской школе Стэнфордского университета, отмечает: организм привыкает к приёму антидепрессантов. Если вы резко прекратите приём этих лекарств, то можете столкнуться с симптомами, похожими на грипп. Метаанализ 2024 года, включающий 79 исследований, продемонстрировал: примерно 15% людей, которые прекращают приём антидепрессантов, сталкиваются с симптомами отмены.
В то же время физическая зависимость от вещества отличается от привыкания к нему. Зависимость влияет на жизнь человека гораздо сильнее, чем привыкание. Например, при зависимости от кофе человеку требуется больше этого напитка, чтобы получить нужный эффект, это также может заставить его отказаться от своих обязанностей или от отношений, потратить много времени на попытки отказаться от кофеина. Но подобных симптомов у людей при отказе от антидепрессантов не бывает.
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