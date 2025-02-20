Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2025, 03:45
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Доказано: антидепрессанты вызывают большее привыкание, чем героин

Об этом сказал Роберт Ф. Кеннеди-младший, министр здравоохранения и социальных служб
Привыкание к какому-либо веществу и зависимость от него — это разные вещи. Известно, например, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и другие классы антидепрессантов к зависимости не приводят. В то же время некоторым людям может быть сложнее отказаться от этих таблеток, чем от наркотиков.
Доказано: антидепрессанты вызывают большее привыкание, чем героин
© Bogdan Cristel / REUTERS file

Смита Дас, доктор медицины, доктор философии, магистр общественного здравоохранения, клинический доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук в Медицинской школе Стэнфордского университета, отмечает: организм привыкает к приёму антидепрессантов. Если вы резко прекратите приём этих лекарств, то можете столкнуться с симптомами, похожими на грипп. Метаанализ 2024 года, включающий 79 исследований, продемонстрировал: примерно 15% людей, которые прекращают приём антидепрессантов, сталкиваются с симптомами отмены.

Доказано: антидепрессанты вызывают большее привыкание, чем героин
© J Studios / Getty Images

В то же время физическая зависимость от вещества отличается от привыкания к нему. Зависимость влияет на жизнь человека гораздо сильнее, чем привыкание. Например, при зависимости от кофе человеку требуется больше этого напитка, чтобы получить нужный эффект, это также может заставить его отказаться от своих обязанностей или от отношений, потратить много времени на попытки отказаться от кофеина. Но подобных симптомов у людей при отказе от антидепрессантов не бывает.

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