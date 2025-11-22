Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 ноября 2025, 14:15
1 мин.

Доказано: апельсиновый сок по утрам улучшит здоровье сердца

Возможно, вам стоит завести новую привычку
В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Molecular Nutrition & Food Research, учёные обнаружили, что ежедневный стакан апельсинового сока с утра изменяет активность генов, связанных с работой сердца и обмена веществ. Причём в положительную сторону.
В рамках новой работы 20 здоровых взрослых людей выпивали около двух чашек 100% апельсинового сока каждый день в течение двух месяцев. Далее учёные из университетов Бразилии и США изучили образцы иммунных клеток участников.

Специалисты заметили, что после регулярного употребления апельсинового сока у людей значительно изменилась активность генов. Многие из этих изменений указывали на улучшение работы сосудов и уменьшение воспаления. Тем не менее характер изменений всё же варьировался в зависимости от массы тела человека.

У людей с нормальным весом обычно наблюдались сдвиги в генах, связанных с воспалением, а у тех, кто имеет лишний вес, было больше изменений, связанных с метаболизмом жиров, использованием энергии.

По мнению исследователей, эти положительные эффекты могут объясняться флавоноидами. Они действуют как антиоксиданты и защищают сердце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.