Доказано: апельсиновый сок по утрам улучшит здоровье сердца

Специалисты заметили, что после регулярного употребления апельсинового сока у людей значительно изменилась активность генов. Многие из этих изменений указывали на улучшение работы сосудов и уменьшение воспаления. Тем не менее характер изменений всё же варьировался в зависимости от массы тела человека.

У людей с нормальным весом обычно наблюдались сдвиги в генах, связанных с воспалением, а у тех, кто имеет лишний вес, было больше изменений, связанных с метаболизмом жиров, использованием энергии.

По мнению исследователей, эти положительные эффекты могут объясняться флавоноидами. Они действуют как антиоксиданты и защищают сердце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.