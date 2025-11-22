Доказано: апельсиновый сок по утрам улучшит здоровье сердца

Доказано: апельсиновый сок по утрам улучшит здоровье сердцаВозможно, вам стоит завести новую привычку
В рамках новой работы 20 здоровых взрослых людей выпивали около двух чашек 100% апельсинового сока каждый день в течение двух месяцев. Далее учёные из университетов Бразилии и США изучили образцы иммунных клеток участников.
Специалисты заметили, что после регулярного употребления апельсинового сока у людей значительно изменилась активность генов. Многие из этих изменений указывали на улучшение работы сосудов и уменьшение воспаления. Тем не менее характер изменений всё же варьировался в зависимости от массы тела человека.
У людей с нормальным весом обычно наблюдались сдвиги в генах, связанных с воспалением, а у тех, кто имеет лишний вес, было больше изменений, связанных с метаболизмом жиров, использованием энергии.
По мнению исследователей, эти положительные эффекты могут объясняться флавоноидами. Они действуют как антиоксиданты и защищают сердце.
