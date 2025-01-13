Доказано: азартные игры меняют мозг так же, как алкоголь

Доказано: азартные игры меняют мозг так же, как алкогольОб этом рассказал нейробиолог
Азартные игры так привлекательны для нас в основном потому, что они позволяют получить большие суммы денег без особых усилий. Ведь при принятии решений наш мозг постоянно взвешивает усилия и потенциальную награду. Кроме того, он отдаёт приоритет новизне и непредсказуемости.
Всё это означает, что азартные игры могут оказывать и оказывают такое же воздействие на систему вознаграждения мозга, как и некоторые наркотики и вещества. В результате формируется настоящая зависимость от игр.
В отличие от веществ азартные игры — это действие. Очень сложно лишить кого-либо доступа к таким играм, пока у него есть деньги и независимость.
Также вознаграждения от азартных игр ощущаются нами через переменный график подкрепления. Вы никогда не знаете, когда выиграете, и проигрыш неизбежен. Однако пока вы выигрываете довольно часто, вы продолжаете играть. В результате возникает зависимость от такого поведения.
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