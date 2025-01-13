Доказано: азартные игры меняют мозг так же, как алкоголь

Азартные игры так привлекательны для нас в основном потому, что они позволяют получить большие суммы денег без особых усилий. Ведь при принятии решений наш мозг постоянно взвешивает усилия и потенциальную награду. Кроме того, он отдаёт приоритет новизне и непредсказуемости.

Всё это означает, что азартные игры могут оказывать и оказывают такое же воздействие на систему вознаграждения мозга, как и некоторые наркотики и вещества. В результате формируется настоящая зависимость от игр.