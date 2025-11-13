Доказано: бактерии в кишечнике влияют на сон

Исследования на животных и людях показывают, что существует двунаправленная связь между составом кишечной микробиоты и качеством и продолжительностью сна. У мышей изменение состава бактерий в кишечнике может вызвать ухудшение сна и его фрагментацию.

Более разнообразный микробиом обычно связан с повышением эффективности и общей продолжительности сна. Также более качественный сон связывают с более высокой численностью бактерий, которые выполняют полезные для здоровья метаболические функции (выработку короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК)). Бессонница же характеризуется меньшим количеством этих микробов.