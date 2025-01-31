Доказано: бактерии во рту могут влиять на развитие деменции

Доказано: бактерии во рту могут влиять на развитие деменцииЭто продемонстрировало новое исследование
Исследователи нашли в ходе новой работы две связи между полостью рта и разумом. Во-первых, патогенные бактерии полости рта могут проникать в кровоток и перемещаться в мозг. Во-вторых, эти бактерии могут вытеснять бактерии, восстанавливающие нитраты, которые помогают вырабатывать оксид азота, полезный для мозга.
В новой публикации Анни Ванхатало и её коллеги описали микробиом полости рта 115 участников. 55 из них имели лёгкие когнитивные нарушения.
У некоторых участников обнаружили аллель аполипопротеина E4 (APOE4), который повышает вероятность снижения когнитивных способностей и развития болезни Альцгеймера. Также высокая относительная распространённость бактерий рода Neisseria связана была с лучшими исполнительной функцией и зрительным вниманием у людей с лёгкими когнитивными нарушениями.
Среди здоровых людей Neisseria была связана с рабочей памятью. Помимо этого, большая распространённость бактерий рода Porphyromonas предсказывала статус лёгких когнитивных нарушений, а Prevotella intermedia — статус носительства APOE4.
По словам учёных, питание может влиять на микробиом рта. При этом богатая нитратами диета (например, средиземноморская диета и диета DASH) благоприятствует бактериям, которые связаны с хорошими когнитивными результатами.
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