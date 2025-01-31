Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 января 2025, 18:45
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Доказано: бактерии во рту могут влиять на развитие деменции

Это продемонстрировало новое исследование
Учёные обнаружили, что микробные экосистемы во рту могут влиять на нашу когнитивную функцию по мере старения. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS Nexus.
Доказано: бактерии во рту могут влиять на развитие деменции
© Arvind Philomin from Pexels

Исследователи нашли в ходе новой работы две связи между полостью рта и разумом. Во-первых, патогенные бактерии полости рта могут проникать в кровоток и перемещаться в мозг. Во-вторых, эти бактерии могут вытеснять бактерии, восстанавливающие нитраты, которые помогают вырабатывать оксид азота, полезный для мозга.

Доказано: бактерии во рту могут влиять на развитие деменции
© Atlanta Smiles

В новой публикации Анни Ванхатало и её коллеги описали микробиом полости рта 115 участников. 55 из них имели лёгкие когнитивные нарушения.

У некоторых участников обнаружили аллель аполипопротеина E4 (APOE4), который повышает вероятность снижения когнитивных способностей и развития болезни Альцгеймера. Также высокая относительная распространённость бактерий рода Neisseria связана была с лучшими исполнительной функцией и зрительным вниманием у людей с лёгкими когнитивными нарушениями.

Среди здоровых людей Neisseria была связана с рабочей памятью. Помимо этого, большая распространённость бактерий рода Porphyromonas предсказывала статус лёгких когнитивных нарушений, а Prevotella intermedia — статус носительства APOE4.

По словам учёных, питание может влиять на микробиом рта. При этом богатая нитратами диета (например, средиземноморская диета и диета DASH) благоприятствует бактериям, которые связаны с хорошими когнитивными результатами.

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