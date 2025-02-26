Доказано: бальзам для губ действительно помогает зимой

Опубликовано 26 февраля 2025, 09:001 мин.
Доказано: бальзам для губ действительно помогает зимойНо может вызвать аллергию
По словам доктора Дженны Лестер, бальзам для губ и правда удерживает влагу в губах. Также он хорошо защищает их от внешнего воздействия. Например, от холодного ветра.
Популярные бальзамы для губ могут содержать отдушки, ароматизаторы и консерванты. Из-за этого у некоторых людей губы может начать щипать. Это говорит об аллергической реакции.
Обратите внимание на такие компоненты в бальзаме, как ароматизаторы, ланолин, формальдегид, оксибензон. Они могут вызвать аллергию.
Самым безопасным вариантом для людей с чувствительными губами может быть вазелин.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова