Доказано: бальзам для губ действительно помогает зимой

Популярные бальзамы для губ могут содержать отдушки, ароматизаторы и консерванты. Из-за этого у некоторых людей губы может начать щипать. Это говорит об аллергической реакции.

Обратите внимание на такие компоненты в бальзаме, как ароматизаторы, ланолин, формальдегид, оксибензон. Они могут вызвать аллергию.