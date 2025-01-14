Доказано: бегуны с обувью на толстой подошве чаще получают травмы

В рамках новой работы учёные проанализировали данные за более чем шесть лет об истории травм и особенностях типа обуви более 700 бегунов на выносливость разных рас и этнических групп. Возраст участников составлял от 12 до 77 лет. Также использовались специальные беговые дорожки и видеозаписи с захватом движения для анализа походки людей.

Оказалось, что те, кто носил кроссовки с толстой подошвой, имели более высокий уровень травматизма. Также они не так точно определяли приземление стопы, как бегуны в более тонкой обуви. Это, вероятно, является фактором высокого уровня травматизма.