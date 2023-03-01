Доказано: бессонница может быть смертельной

Среди причин бессонницы специалисты выделяют сильный стресс, употребление алкоголя, болезни, работу по сменам, плохую гигиену сна, апноэ во сне.

Также бессонница зачастую связана с гормональными изменениями и со снижением в организме мелатонина.

Вылечить бессонницу можно в большинстве случаев, но не всегда. В 1979 году итальянским врачом была открыта болезнь под названием «фатальная семейная бессонница». Люди при этом заболевании просто умирают от хронического недосыпа, и всё ещё лекарства от этого не существует.

Встречается фатальная семейная бессонница, правда, очень редко. Её связывают с мутацией гена PRNP и она поражает область мозга, которая связана с регулированием сна, - таламус. Возникает подобная бессонница неожиданно и прогрессирует с огромной скоростью. Умирает человек в период между 7-м и 36-м месяцами с момента появления первых признаков заболевания.

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