Доказано: безграмотные люди страдают от множества проблем с психикой

Известно, что до сих пор 14% населения в мире малограмотны или неграмотны. Новое исследование показывает, что такие люди чаще других страдают от одиночества, тревоги, депрессии.

Учёные также знают, что более грамотные люди, как правило, более успешны в поиске работы, в плане зарплаты, возможности позволить себе хорошую еду и жильё. А вот низкий уровень грамотности связан с более слабым здоровьем, с хроническими болезнями, с меньшей продолжительностью жизни.