Доказано: безграмотные люди страдают от множества проблем с психикой

Доказано: безграмотные люди страдают от множества проблем с психикойИ такое наблюдается во всём мире
Учёные впервые выяснили, как в глобальном смысле связаны грамотность и психическое здоровье людей. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Mental Health and Social Inclusion.
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Известно, что до сих пор 14% населения в мире малограмотны или неграмотны. Новое исследование показывает, что такие люди чаще других страдают от одиночества, тревоги, депрессии.
Учёные также знают, что более грамотные люди, как правило, более успешны в поиске работы, в плане зарплаты, возможности позволить себе хорошую еду и жильё. А вот низкий уровень грамотности связан с более слабым здоровьем, с хроническими болезнями, с меньшей продолжительностью жизни.
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В рамках исследования специалисты изучили 19 научных работ, в которых рассматривались грамотность и психическое здоровье. Приняли участие в этих 19 исследования почти два миллиона человек из Китая, США, Непала, Таиланда, Индии, Ирана, Ганы, Бразилии, Пакистана.
Во многих странах связь между психическим здоровьем и грамотностью была значительной. Так, люди с более низким уровнем грамотности страдали чаще от тревоги, депрессии.
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