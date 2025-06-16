Доказано: богатые фитостеролами продукты защищают от диабета и болезней сердца

Доказано: богатые фитостеролами продукты защищают от диабета и болезней сердцаВот что недавно выяснили учёные
Для проведения нового исследования учёные собрали и проанализировали информацию о трёх больших когортах. Они включали более 200 тысяч взрослых в США. Также изучался состав микробиома подгруппы из 465 человек.
Результаты нового исследования показали, что те, кто потреблял больше фитостеролов, ощутили впечатляющие преимущества для здоровья. Те, кто получал этих веществ больше всего, имели на 9% ниже риск развития болезней сердца и на 8% ниже вероятность развития диабета по сравнению с теми, кто получал меньше всего фитостеролов.
В дальнейшем было обнаружено, что у тех, кто потреблял больше общих фитостеролов и β-ситостерола, были благоприятные изменения в метаболических маркерах. Были найдены также доказательства связи более высокого потребления фитостеролов с улучшенной регуляцией инсулина, более низким уровнем воспаления и наличием более здоровых метаболитов.
Кроме того, учёные выяснили, что здоровый микробиом кишечника может усиливать положительные эффекты фитостеролов.
К продуктам, богатым фитостеролами, относятся орехи, семена, бобовые, фрукты, овощи, цельные зёрна, растительные масла.
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