Доказано: богатые фитостеролами продукты защищают от диабета и болезней сердца

Результаты нового исследования показали, что те, кто потреблял больше фитостеролов, ощутили впечатляющие преимущества для здоровья. Те, кто получал этих веществ больше всего, имели на 9% ниже риск развития болезней сердца и на 8% ниже вероятность развития диабета по сравнению с теми, кто получал меньше всего фитостеролов.

В дальнейшем было обнаружено, что у тех, кто потреблял больше общих фитостеролов и β-ситостерола, были благоприятные изменения в метаболических маркерах. Были найдены также доказательства связи более высокого потребления фитостеролов с улучшенной регуляцией инсулина, более низким уровнем воспаления и наличием более здоровых метаболитов.

Кроме того, учёные выяснили, что здоровый микробиом кишечника может усиливать положительные эффекты фитостеролов.

К продуктам, богатым фитостеролами, относятся орехи, семена, бобовые, фрукты, овощи, цельные зёрна, растительные масла.

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