Доказано: большая гибкость может продлить жизнь

Доказано: большая гибкость может продлить жизньЭто недавно обнаружили учёные
Данные нового исследования, опубликованные в Скандинавском журнале медицины и науки в спорте, показали, что существует тесная связь между физической гибкостью и снижением смертности от естественных причин (кроме смерти от ковида) у мужчин и женщин среднего возраста. В этом исследовании «гибкость» определялась как-то, насколько хорошо суставы двигаются в определенном диапазоне движений.
Чтобы проверить, как гибкость может влиять на продолжительность жизни, учёные собрали данные о 3139 людях в возрасте от 46 до 65 лет. Далее они оценили участников по тесту Flexitest. В сумме они могли набрать от 0 до 80 баллов.
В среднем за 13 лет наблюдения у мужчин уровень смертности был выше, чем среди женщин (10% против 7%). Также женщины набрали на 35% больше баллов по Flexitest.
Более высокие показатели гибкости среди обоих полов были связаны с более низкой вероятностью смерти от естественных причин, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.