Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 сентября 2024, 23:15
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Доказано: большая гибкость может продлить жизнь

Это недавно обнаружили учёные
Согласно результатам нового исследования, низкий уровень гибкости связан с повышенным риском смерти у людей среднего возраста. Для повышения гибкости эксперты рекомендуют выполнять статическую и динамическую растяжку.
Доказано: большая гибкость может продлить жизнь
© Decathlon Blog

Данные нового исследования, опубликованные в Скандинавском журнале медицины и науки в спорте, показали, что существует тесная связь между физической гибкостью и снижением смертности от естественных причин (кроме смерти от ковида) у мужчин и женщин среднего возраста. В этом исследовании «гибкость» определялась как-то, насколько хорошо суставы двигаются в определенном диапазоне движений.

Чтобы проверить, как гибкость может влиять на продолжительность жизни, учёные собрали данные о 3139 людях в возрасте от 46 до 65 лет. Далее они оценили участников по тесту Flexitest. В сумме они могли набрать от 0 до 80 баллов.

Доказано: большая гибкость может продлить жизнь
© Drs Producoes / Getty Images

В среднем за 13 лет наблюдения у мужчин уровень смертности был выше, чем среди женщин (10% против 7%). Также женщины набрали на 35% больше баллов по Flexitest.

Более высокие показатели гибкости среди обоих полов были связаны с более низкой вероятностью смерти от естественных причин, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак.