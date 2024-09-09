Доказано: большая гибкость может продлить жизнь

Данные нового исследования, опубликованные в Скандинавском журнале медицины и науки в спорте, показали, что существует тесная связь между физической гибкостью и снижением смертности от естественных причин (кроме смерти от ковида) у мужчин и женщин среднего возраста. В этом исследовании «гибкость» определялась как-то, насколько хорошо суставы двигаются в определенном диапазоне движений.

Чтобы проверить, как гибкость может влиять на продолжительность жизни, учёные собрали данные о 3139 людях в возрасте от 46 до 65 лет. Далее они оценили участников по тесту Flexitest. В сумме они могли набрать от 0 до 80 баллов.