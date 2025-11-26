Доказано: больше мышц и меньше жира на животе замедляют старение мозга

В новом исследовании приняли участие 1164 здоровых человека (52% из них были женского пола). Они прошли МРТ всего тела. Средний хронологический возраст участников составил 55,17 года.

Учёные обнаружили, что более высокое соотношение висцерального жира к мышцам оказалось связано с большим возрастом мозга. В то же время подкожный жир никак не влиял на состояние мозга.