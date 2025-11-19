Доказано: большинство людей не доверяют прессе

Также у людей есть ощущение, что власть и привилегии формируют поведение прессы. Четыре человека из пяти считают, что политики и богатые люди значительно влияют на СМИ, а неформальные соглашения с прессой о благоприятном освещении событий — обычное дело. Шесть человек из десяти уверены, что политики часто избегают бросать вызов СМИ, чтобы оставаться с ними в хороших отношениях.

По мнению четырёх из пяти респондентов, жалобы богатых воспринимаются всерьёз, чего нельзя сказать о просьбах обычных людей.

Лишь каждый пятый участник опроса сообщил, что знает, как пожаловаться на несправедливую или неточную информацию в СМИ. Кроме того, мало кто из опрошенных верил, что просьба обычного человека об этом будет услышана.

Учитывая всё вышесказанное, неудивительно, что четыре из пяти опрошенных были уверены, что крупные новостные агентства должны регулироваться государством.