Доказано: боязнь полноты так же опасна, как и неправильное питание

По данным Бостонского медицинского центра, фэтфобия представляет собой скрытую или явную предвзятость людей с лишним весом по отношению к себе. Связано это с их чувством вины и предполагаемой моральной несостоятельностью.

Специалист в области питания Сара Анзловар говорит, что фэтфобия - это страх полноты. И проявляться он может по-разному.

Причём фэтфобия вовсе не обязательно подразумевает то, что человек боится потолстеть. Скорее этот термин указывает на то, что у человека могут быть предубеждения против тех, у кого есть лишний вес.