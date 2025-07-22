Доказано: быстрая ходьба улучшает здоровье пожилых

По итогам исследования оказалось, что пользу от ходьбы получили все. Однако те, кто ходил со скоростью примерно 100 шагов в минуту, почувствовали наибольший эффект. В частности, к концу испытания они были менее слабыми, чем в самом начале.

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