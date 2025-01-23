Доказано: чаще всего родители дочерей любят больше, чем сыновей

Родители с большей вероятностью предоставляли значительную независимость старшим детям. Это эксперты и признали предпочтительным обращением.

Дети, которые были более ответственными и организованными, также были награждены более благоприятным обращением родителей.

При этом те братья и сёстры, к которым родители относились менее благосклонно, обычно имели более слабое психическое здоровье и более напряжённые отношения с семьёй.