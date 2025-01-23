Доказано: чаще всего родители дочерей любят больше, чем сыновей

Опубликовано 23 января 2025, 11:151 мин.
Доказано: чаще всего родители дочерей любят больше, чем сыновейЭто продемонстрировал новый метаанализ
Учёные обнаружили, что любимым ребёнком чаще всего в семье оказывается старшая дочь. Это идёт вразрез с общепринятым мнением о том, что матери обычно больше любят дочерей, а отцы — сыновей.
Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Psychological Bulletin, обычно из всех детей родители больше любят старших дочерей. Это стало известно благодаря анализу 30 рецензируемых журнальных статей и 14 баз данных. Всего участвовали в работе 19 469 детей.
Родители с большей вероятностью предоставляли значительную независимость старшим детям. Это эксперты и признали предпочтительным обращением.
Дети, которые были более ответственными и организованными, также были награждены более благоприятным обращением родителей.
При этом те братья и сёстры, к которым родители относились менее благосклонно, обычно имели более слабое психическое здоровье и более напряжённые отношения с семьёй.